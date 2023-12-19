В Новосибирской области появятся наставники для работы с трудными подростками

Наставники будут, в частности, у подростков, занимающихся попрошайничеством, употребляющих наркотики, совершивших административные правонарушения или уголовные преступления

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли закон, устанавливающий требования к наставникам для трудных подростков для усиления контроля за их воспитанием. Наставников будут назначать муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Депутаты приняли во втором чтении закон о наставничестве над несовершеннолетними. В регионе планируется усилить не только воспитание подростков, но и контроль за выполнением предписаний комиссий по делам несовершеннолетних. Проект закона разработан прокуратурой Новосибирской области с целью привлечения наставников, которые имеют личный и профессиональный авторитет. К работе с трудными подростками и помощи в формировании личностных и социально значимых качеств воспитанников планируют привлекать представителей разных профессий и общественности", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, наставников для детей старше 10 лет будет назначать муниципальная комиссия ПДН. Среди тех, кому необходим наставник, по новому закону - беспризорные подростки, а также несовершеннолетние, занимающиеся попрошайничеством, употребляющие наркотики, совершившие административные правонарушения или уголовные преступления, оставшиеся без родителей. Документом также определяются требования к наставникам - возрастной ценз в 21 год, отсутствие судимости, отсутствие вредных привычек и других критериев. Контроль за работой наставника будет осуществляться муниципальными комиссиями.

"Принятие законопроекта позволит ввести институт наставничества в нашей области, наделить наставников не только конкретными правами в рамках профилактической работы с подростками, но и определить требования к самим наставникам, а также осуществлению контроля за их деятельностью", - приводит пресс-служба слова прокурора области Александра Бучмана.

По мнению председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамина Пака, наставники своим примером смогут повысить уровень воспитания, образования, дисциплины, способствовать формированию личностных и социально значимых качеств.