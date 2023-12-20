Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

По данным опроса сервиса "Яндекс Путешествия", самыми желанными подарками стали сладости и деньги

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Самыми желанными подарками на Новый год граждане РФ назвали сладости и деньги, 30% россиян отправятся в другой город или страну, чтобы вручить подарок родным. Об этом говорится в результатах опроса сервиса "Яндекс Путешествия", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Самыми желаемым подарком на Новый год респонденты назвали сладости (19%) и деньги (18%)", - рассказали эксперты.

По данным компании, худшим подарком на Новый год каждый третий россиянин (30%) считает носки. Также в список нежелательных сувениров попали банки с соленьями (13%) и средства для душа (по 11%). При этом последние в качестве подарка получают 23% респондентов. Согласно исследованию, самыми популярными подарками стали косметика и парфюмерия (42%), алкоголь (33%), игрушки, пазлы и настольные игры (31%), угощения к новогоднему столу (26%), билеты в театр или на концерт (24%) и сладости (22%).

В целом более половины (55%) россиян планируют подарить своим близким новогодние подарки. При этом 30% респондентов отправятся в другой город или страну, чтобы вручить их родным. Большинство опрошенных (28%) собираются потратить на подарки от 30 до 50 тыс. рублей, еще 14% - от 20 до 30 тыс. рублей, а каждый пятый (18%) планирует уложиться в бюджет до 5 тыс. рублей. Чуть меньше половины (41%) опрошенных стараются сделать сюрприз, а каждый пятый спрашивает заранее, что хочет получить в подарок его близкий.

Репрезентативный опрос проведен в декабре 2023 года среди 4,2 тыс. граждан РФ старше 18 лет.