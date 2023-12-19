Приемные Москальковой открылись в Бердянске и Мелитополе

Также открытие еще одной приемной планируется в Энергодаре

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Общественные приемные уполномоченного по правам человека в РФ открыты в Бердянске и Мелитополе, открытие еще одной планируется в Энергодаре. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

"Вместе с первым вице-губернатором, главой Бердянска и представителями администрации открыли две общественные приемные уполномоченного по правам человека в РФ. Теперь у жителей Бердянска и Мелитополя появилась возможность обращаться ко мне напрямую. Сейчас работаем над открытием общественной приемной в Энергодаре", - написала Москалькова.

Она напомнила, что сотрудники ее аппарата работают в новых регионах, проводят приемы граждан, в том числе они посетили пункты временного размещения в Скадовске Херсонской области.

Управление внутренней политики Херсонской области в свою очередь сообщило, что прием граждан во вторник провели в Геническе заместитель губернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич и замруководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Абрамов.

"Сегодня жителей волнуют самые разные вопросы - от получения и реализации государственных жилищных сертификатов до пенсионного обеспечения. Все обращения будут рассмотрены, людям будет оказана помощь", - подчеркнули в управлении.