Каждый седьмой студент Свердловской области страдает избыточной массой тела

Показатели 2023 года оказались на 4% меньше тех, что были в 2001 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Около 14% студентов свердловских вузов и ссузов имеют избыточную массу тела, выявило исследование в рамках проекта "Здоровый студент". Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник консультационно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач.

"На базе нашего центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводятся периодически исследования социологические. Учащиеся вузов и ссузов участвовали в соцопросе и цифра за 2023 год - 14% молодежи от всех опрошенных имеют избыточную массу тела", - сказала она.

Также Ткач отметила, что показатели 2023 года на 4% меньше тех, что были в 2001 году, тогда показатель составлял 18%. По ее словам, это говорит о стремлении молодежи к здоровому образу жизни.

Оценивая ситуацию с избыточной массой тела среди жителей Свердловской области в целом, Ткач сказала, что 21% от всех жителей региона, прошедших диспансеризацию в 2023 году, имеет лишний вес. Также она отметила, что увеличение массы тела связано с тревожными состояниями и "заеданием" стресса.