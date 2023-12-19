Российская кругосветная экспедиция Russian Ocean Way проследует через Суэцкий канал

Сложные погодные условия сохранятся и в ближайшие несколько месяцев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Экипаж российской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way 18 декабря высадился в столице Восточного Тимора - городе Дили, куда вышел неделю назад из Австралии. Затем экспедиция проследует в сторону Индонезии, откуда направится в Красное море, сообщила ТАСС исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества, руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная.

"Экипаж решил не обходить Африку из-за сроков экспедиции. В этом случае путешествие затянется еще на один год, так как придется дважды пересекать Атлантический океан", - сказала Калюжная, добавив, что экспедиция прибудет в район Суэцкого канала примерно в марте 2024 года.

Как сообщается в Telegram-канале экспедиции, 18 декабря экипаж планировал высадиться в порту Купанг в Индонезии. Но когда до него оставалось 90 миль, было принято решение повернуть на север-восток, в сторону государства Восточный Тимор, из-за сильного ветра. При этом сложные погодные условия сохранятся и в ближайшие несколько месяцев.

"Ветра преимущественно будут дуть с запада. Нам придется пробиваться в сложных условиях. Обычно яхтсмены в этот сезон на запад не идут, но нам ждать апреля и мая, до благоприятного сезона, просто нереально", - приводятся в сообщении слова капитана экспедиции Евгения Ковалевского.

Экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей" стартовала в 2021 году из Кронштадта. В начале сентября этого года недалеко от Австралии на надувной катамаран путешественников напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования. Один из меценатов в Австралии предоставил твердокорпусный парусник, после чего экспедиция продолжилась. В связи с событиями на Ближнем Востоке рассматривался вариант с изменением маршрута через мыс Доброй Надежды.

О кругосветной экспедиции

Капитан экспедиции Станислав Березкин (Новосибирск) и руководитель экспедиции Евгений Ковалевский (Томск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Томского отделения Русского географического общества, 1 июля 2021 года из Кронштадта. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770-1846), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852). Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

28 февраля путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно - парусный надувной катамаран, который был сконструирован тем же человеком, что и тримаран.