Шойгу сообщил, что в 2024 году количество военных учебных центров увеличится до 137

Министр обороны отметил, что с целью подготовки новых профессиональных кадров активно развивается система военного образования

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Количество военных учебных центров в 2024 году увеличится до 137, при этом военной подготовкой будут охвачены все регионы России. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Продолжается поэтапное наращивание системы военной подготовки студентов гражданских вузов. Сегодня более 60 тысяч человек обучается в 120 военных учебных центрах. В следующем году их станет 137. Военной подготовкой будут охвачены все регионы России", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу отметил, что с целью подготовки новых профессиональных кадров активно развивается система военного образования. "В 2023 году открыты Военно-инженерная академия в Красногорске и Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Статус самостоятельного вуза приобрело Балтийское высшее военно-морское училище имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова в Калининграде. Для повышения качества подготовки военнослужащих поставляются современные тренировочные комплексы", - добавил он.

Министр также рассказал, что в образовательные программы учебных заведений Минобороны включены модули обучения по специальностям применения беспилотных летательных аппаратов, робототехники, информационных технологий. "Конкурс в военные вузы остается стабильно высоким, а по данным специальностям вырос до четырех человек на место. Многими зарубежными странами крайне востребован боевой опыт, приобретенный нами в СВО. Идем им на встречу, делимся", - заявил Шойгу.

Более 600 мероприятий за год

Глава военного ведомства отметил, что Россия наращивает темпы военного и военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. "Развиваем отношения с вооруженными силами 110 государств. Продолжен курс на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем. В текущем году провели 600 значимых международных мероприятий", - заявил Шойгу.

По его словам, несмотря на угрозы санкций, все больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума "Армия". "В этом году приехали делегации 83 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1 миллион человек. Заключены государственные контракты на общую сумму более 400 млрд рублей", - напомнил глава Минобороны РФ.

Он также добавил, что в августе прошла XI Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более восьмисот делегатов из 76 стран. "Это по-прежнему самое представительное военно-политическое мероприятие в мире. В Минске проведен Второй международный антифашистский конгресс. В нем приняли участие государственные и общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, а также представители 30 стран", - заключил Шойгу.