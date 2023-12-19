В Новгородской области в 2024 году отремонтируют около 300 км дорог и 15 мостов

Также с двух до четырех полос будет расширен подъезд к Великому Новгороду со стороны Москвы, сообщил губернатор региона Андрей Никитин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Порядка 300 км дорог и 15 мостов планируют отремонтировать в Новгородской области в следующем году, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках ежегодного послания депутатам областной думы.

"Прошу принять все меры для обеспечения сохранности дорог региона, увеличив затраты на их содержание и уборку. Поручаю отремонтировать не менее 300 км дорог и 15 мостов. Идет реализация двух капиталоемких проектов общей протяженностью 65 км. Это реконструкция дороги Валдай - Демянск и капремонт дороги Любытино - Неболчи - Бокситогорск. Это один из транспортных коридоров, связывающих нас с Ленинградской областью. Жители уже видят промежуточные результаты. А в полном объеме работы должны быть завершены в 2024 году. Впереди еще нескольких важных инфраструктурных проектов. Это расширение с двух до четырех полос подъезда к Великому Новгороду со стороны Москвы", - сказал Никитин.

Также в планах приведение в 2024-2025 годах в нормативное состояние около 90 км на трассе А-122 от Яжелбиц до Марево.

"Федеральные коллеги уже в следующем году приступят к капитальному ремонту моста через реку Молога в Пестовском районе. Для обеспечения бесперебойного движения рядом с существующим будет построен объездной мост. Строительно-монтажные работы запланированы на период с 2024 по 2026 год", - добавил глава региона.

Как ранее сообщали власти региона, по ремонтам региональных дорог по итогам 2021 года достигнут плановый результат 2024-го. В 2023 году запланирован ремонт 350 км региональных дорог.