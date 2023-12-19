В некоторых регионах ЦФО до конца недели прогнозируют дожди, мокрый снег и гололед

По прогнозу, местами температура воздуха достигнет +6 градусов

ТАСС, 19 декабря. Синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и гололедицу до конца недели на территории Центрального федерального округа. В некоторых регионах, в том числе в Брянской, Воронежской, Белгородской, Ярославской областях, воздух будет прогреваться до +6 градусов, сообщили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также в региональных управлениях МЧС.

По словам дежурного синоптика Воронежского центра гидрометеорологии Светланы Перовой, температура в регионе всю неделю будет выше нормы на 7-8 градусов. "У нас сейчас оттепель, она связана с западным циклоном, с запада идет вынос теплого влажного воздуха. Такая погода продлится до субботы, с воскресенья будет небольшой, слабый минус в пределах трех градусов, но днем все равно около нуля. На неделе днем 0...+5 градусов, в Воронеже +2...+4 градуса, рекорды не ожидаются, у нас в конце декабря ранее была и температура +7...+10 градусов, такой у нас, скорее всего, не будет. Осадки будут небольшие, местами может и умеренные, но не более 3-5 мм, в основном в виде дождя, а где-то, может, и в виде мокрого снега", - рассказала ТАСС Перова.

Дождь, гололед и туман ожидаются до конца недели в Белгородской области, температура воздуха в четверг достигнет +6 градусов. До таких же значений прогреется воздух и в Брянской области. "В связи с сильным потеплением ожидается падение снежных масс и надели с крыш зданий", - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сложные погодные условия прогнозируют в ближайшие дни в Ярославской, Владимирской, Калужской, Ивановской, Костромской, Тамбовской областях. Синоптики Гидрометцентра России объявили в этих регионах желтый уровень погодной опасности из-за тумана, ветра до 18 м/с и гололедицы.