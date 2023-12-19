Почти 50% опрошенных молдаван не верят в утверждения об угрозах со стороны РФ

По данным молдавского Института маркетинга и социологических опросов, еще 31% граждан назвали утверждения властей правдой, а 18% ответили, что не понимают их сути

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Почти половина граждан Молдавии не верит в так называемые угрозы со стороны России, о которых говорит правительство страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провел Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) по заказу молдавской медиакомпании Public Media.

Опрос проводился в период с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека из разных населенных пунктов, погрешность составляет 3,2%. Участников опроса попросили прокомментировать повторяемое руководителями страны утверждение о том, что "Российская Федерация ведет гибридную войну против Молдавии". Так, 47% ответили, что это заявление не соответствует действительности, 31% назвали его правдой, а 18% ответили, что не понимают его сути.

Президент Молдавии Майя Санду, а также другие официальные лица неоднократно обвиняли Россию в ведении гибридной войны и попытках свержения проевропейского правительства в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения необоснованными и бездоказательными.

С 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. Оппозиция также недовольна решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.

В новость внесена правка (14:45 мск) - передается с исправлением формулировки в заголовке и лиде, верно - не верят в утверждения.