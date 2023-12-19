В РФ уточнили требования к кандидатам в судьи в новых регионах

Согласно подписанному президентом закону, на пост суди смогут выпускники вузов по специальности "Правоохранительная деятельность"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий требования к кандидатам на должность федерального судьи в новых регионах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Претендовать на такой пост в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях смогут выпускники вузов по специальности "Правоохранительная деятельность". Образование может быть получено ими в том числе на территории новых регионов России или на Украине, оно должно соответствовать уровню "специалитет" или "магистратура". Чтобы им была выдана рекомендация на должность судьи, квалификационный экзамен должен быть сдан на хорошо или отлично.

Новое положение будет применяться до 1 января 2026 года - то есть на время переходного периода по интеграции новых регионов.

Изменения внесены в законы о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее претенденты должны были иметь высшее образование по специальности "Юриспруденция".

Как пояснял глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, практика показала, что прежние критерии при отборе кандидатов в судьи были недостаточными с учетом местных особенностей и не позволяли допускать к участию в конкурсе выпускников вузов по специальности "Правоохранительная деятельность".