В Прикамье дети участников СВО будут бесплатно питаться в школах и ссузах

Региональные власти также намерены выделить средства на закупку дополнительной техники и необходимого оборудования для пермских именных батальонов

ПЕРМЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Дети участников специальной военной операции (СВО) из Пермского края получат бесплатное питание в школах, техникумах и колледжах. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале по итогам краевого оперштаба по вопросам СВО.

"Значительно увеличиваем число детей участников спецоперации, которые обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Теперь бесплатно питаться смогут учащиеся 5-11-х классов школ (для 1-4-х классов питание уже было бесплатным), студенты техникумов и колледжей, чьи отцы являются участниками СВО или погибли при исполнении долга", - сообщил глава региона.

Он также отметил, что бесплатное проживание и трехразовое питание будет предоставляться контрактникам на время ожидания отправки для участия в СВО. "Обычно этот процесс занимает 1-2 дня - прохождение медицинских процедур, заполнение документов, ожидание распределения от министерства обороны", - добавил Махонин. Кроме того, власти Прикамья намерены выделить средства на закупку дополнительной техники и необходимого оборудования для пермских именных батальонов.

Ранее депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали инициативу губернатора региона о предоставлении участникам СВО земельных участков для строительства жилья. Эта мера поддержки бойцов начнет действовать с января 2024 года. Согласно закону, земли смогут получить участники СВО из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, добровольцев и проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. В случае их гибели мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей. Земельные участки будут предоставлены в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и других целей.

С 17 февраля во всех территориях Пермского края созданы центры поддержки "Помощь здесь". Участники спецоперации или члены их семей получают юридическую, психологическую, социальную и другую помощь. Также с осени прошлого года для участников СВО была введена отсрочка платы за аренду неиспользуемых помещений или земельных участков, находящихся в краевой собственности.