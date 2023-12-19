"Уральские авиалинии" планируют возобновить несколько рейсов в страны Азии

Первые рейсы в Дубай из Екатеринбурга отправятся 29 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует восстановить с конца 2023 года ряд рейсов в страны Азии, которые перестали выполняться с 2022 года. Первые рейсы в Дубай из Екатеринбурга отправятся 29 декабря, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов.

"Вы видите, что рейсы в Дубай стоят с 29 декабря, и с середины января уже много новых рейсов, которые как раз позволят нам летать уже за рубеж. Мы восстанавливаем практически все направления, которыми мы летали в Азию, это Азербайджан, Узбекистан, Армения. Также мы ставим рейсы в Стамбул, думаю, что летом будут и чартеры в Турцию", - сказал Скуратов, уточнив, что полеты планируется осуществлять из Екатеринбурга.

В Telegram-канале компании уточняется, что рейсы в Дубай также будут выполняться из аэропорта Домодедово ежедневно с 27 декабря. Из Екатеринбурга рейсы назначены с 29 декабря по 14 января, кроме 31 декабря, 4 и 12 января. С 17 января полеты будут осуществляться по средам, субботам, воскресеньям, с 19 февраля - ежедневно.

Сейчас авиакомпания выполняет зарубежные рейсы в Киргзию и Таджикистан.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.