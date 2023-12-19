Трехмиллионному гостю выставки "Россия" подарили открытку от Путина и поездку на космодром

Им стал Алексей Козырев из Барнаула

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Алексей Козырев из Барнаула (Алтайский край) стал трехмиллионным гостем, посетившим международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Ему вручили открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе выставки.

"Глава государства подписал [открытку] на выставке "Россия" в минувшее воскресенье во время посещения павильона № 75 на ВДНХ в Москве, здесь он осмотрел региональные экспозиции и принял участие в работе XXI съезда "Единой России", - рассказали в пресс-службе.

Алексей приехал на выставку вместе с женой Еленой. "Мы любим путешествовать, особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. <...> Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. <...> Приехали - и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок, открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются", - сказал Козырев.

Для трехмиллионного посетителя организовали экскурсию в павильоне № 15 "Строим будущее / Россия в движении", где вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок рассчитан на семью и компенсирует проезд и проживание в путешествии.

"Наша выставка - о мечте. Да, она о достижениях, безусловно, но, чтобы чего-то достичь, нужно мечтать. И сегодня мы видим яркий пример того, как мечты сбываются <...>. И на выставке, и в нашей стране," - отметила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.