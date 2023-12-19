Новогоднее световое шоу покажут на Дворцовой площади с 23 декабря по 8 января

Особое внимание в рамках представления уделят масштабным современным проектам города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Новогодние световые шоу будут проходить на главных площадях Санкт-Петербурга и Кронштадта в период с 23 декабря по 8 января. Их начало будет приурочено ко Дню Санкт-Петербурга, который состоится в Москве на ВДНХ в ближайшую субботу, сообщил городской комитет по развитию туризма.

"На Дворцовой площади каждый вечер с 18:00 до 22:00 будет транслироваться Новогоднее мультимедийное зрелище. Фасад Главного штаба превратится в гигантский холст для работ диджитал-художников. Благодаря современным технологиям на здании оживет панорама достижений города и великая история нашей страны", - говорится в сообщении комитета.

Особое внимание в рамках представления уделят масштабным современным проектам города. Так, зрители увидят "Лахта Центр", "Газпром Арену", мосты Западного скоростного диаметра, "СКА Арену", алые паруса фрегата "Россия". Художественное оформление шоу будет перекликаться со стилистикой и содержанием выставки "Россия" на ВДНХ. "В новогоднюю ночь световая программа будет радовать гостей до 04:00, а перед боем курантов на фасаде Главного штаба будет вестись трансляция обращения президента России Владимира Путина", - отметили в комитете.

В те же вечерние часы будет преображаться и Никольский морской собор на Якорной площади в Кронштадте. Там также обустроят новогодние фотозоны. 31 декабря и 6 января мультимедийная программа в Кронштадте продлится до 03:00. Вход на световые шоу будет свободным.