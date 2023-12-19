В Петербурге возобновят проведение международных съездов блокадников

План подготовки включает более 200 мероприятий в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда пройдет в Санкт-Петербурге в дни 80-летия снятия блокады впервые после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, сообщила на заседании городского правительства председатель комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова.

"После трехлетнего перерыва, связанного с пандемией, в наш город возвращается съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, объединяющий в своих рядах около 40 тыс. блокадников. Пленарное заседание XXIX съезда по традиции запланировано на 25 января в Световом зале Смольного. В работе съезда примут участие более 100 делегатов <...>, в том числе 6 человек из-за рубежа: Казахстан, Киргизия, Эстония, Финляндия, Белоруссия и Германия", - сказала она.

По ее словам, план подготовки к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов включает более 200 мероприятий в Петербурге.

Главные события намечены на 27 января. "На Дворцовой площади будет развернута выставка военной ретротехники. В этот же день пройдет ряд крупных мероприятий - праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", митинг-реквием, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на "Газпром-Арене", видеоспектакль в формате мультимедийного представления по мотивам битвы за Ленинград на Дворцовой площади на фасаде Главного штаба. Завершит праздничный день салют от стен Петропавловской крепости в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - рассказала Фидрикова.

Как отметил на заседании губернатор города Александр Беглов, памятные мероприятия будут проводиться не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и в других регионах страны. В зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского для блокадников, проживающих в столичном регионе, будет организован концерт, на котором симфонический оркестр Петербурга под управлением Сергея Стадлера исполнит "Ленинградскую" симфонию Дмитрия Шостаковича. В январе запланировано открытие филиала Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах Псковской области.

Медпомощь блокадникам

Губернатор Петербурга на заседании поручил уделить особое внимание вопросам медицинской помощи блокадникам. Он потребовал ликвидировать очередь на операции по замене хрусталика при катаракте для жителей блокадного Ленинграда и других льготных категорий горожан, которая образовалась за период ковидных ограничений.

"Потребность в операциях по поводу катаракты в 2022-2023 годах в Петербурге возросла на треть из-за ограничений в период пандемии. Сейчас в ней нуждаются порядка 2 000 жителей города старше 80 лет - ветераны, блокадники. Это очень востребованный вид помощи. Каждому блокаднику должно быть уделено особое внимание. Оперативное лечение катаракты может стать для них замечательным подарком, который значительно повысит качество их жизни", - сказал Беглов.

Он поручил Комитету по здравоохранению проработать вопрос о сокращении сроков ожидания для этой категории горожан с подведомственными учреждениями, а также согласовать с МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.П. Федорова" Минздрава России увеличение объемов на оперативное лечение катаракты для жителей Петербурга.

Подвиг Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом. Общее число жертв, по озвученным на процессе данным, составило не менее 1 093 842 человек, сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.