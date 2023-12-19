Сэкономленные от корпоративов деньги на Ставрополье направят на поддержку СВО

Губернатор края Владимир Владимиров также поручил руководителям территорий в период новогодних выходных дней посетить госпитали, где проходят лечение бойцы

СТАВРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Деньги, сэкономленные в результате отказа от предновогодних корпоративов в органах власти и развлекательных мероприятий на Ставрополье, направят на поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Идет спецоперация, поэтому в государственных и муниципальных структурах считаю правильным не проводить корпоративы. От больших развлекательных мероприятий и салютов в территориях тоже стоит отказаться, кроме детских представлений. А средства направить в помощь бойцам", - написал он.

Владимиров поручил руководителям территорий в период новогодних выходных дней посетить госпитали, где проходят лечение бойцы из Ставропольского края. Он добавил, что дети участников специальной военной операции будут приглашены на краевые новогодние представления. Елки для детей проходят в Ставрополе, Буденновске и Пятигорске.