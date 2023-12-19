В Подмосковье с начала 2023 года заменили более 200 лифтов

В 2024 году в регионе намерены заменить еще 500 лифтов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Свыше 200 лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, заменили в Московской области с начала 2023 года. В планах на 2024 год - замена еще 500 лифтов, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В Московской области в 2023 году заменен весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, - 200 лифтов. Новое лифтовое оборудование полностью соответствует современным техническим требованиям. Обновленные лифты двигаются бесшумно, плавно, с большой точностью при совмещении отметок пола кабины и площадок этажей, а также обладают антивандальными свойствами кабин. Освещение в лифте светодиодное, долговечное и экономичное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в планах на 2024 год - замена еще более 500 лифтов. Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, произведены в России и Белоруссии.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, по программе капитального ремонта многоквартирных домов Московской области, которая реализуется с 2014 года, отремонтировано более 16,7 тыс. многоквартирных домов. "Мы заменили за весь период почти 13 тыс. лифтов, отремонтировано 9,5 тыс. крыш, проведен ремонт более 4 тыс. фасадов, в 2 тыс. многоквартирных домах заменены системы газоснабжения. По итогам реализации программы жилищные условия улучшены у 3,5 млн жителей Подмосковья", - привели в тексте слова Велиховского.