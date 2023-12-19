В Петербурге впервые с 2019 года проведут ледовые "елки" для младших школьников

Показы ледового спектакля для младших школьников "Путешествие в волшебную страну" пройдут с 23 по 29 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Традиция проведения городских ледовых "елок" вернется в Санкт-Петербург в преддверии новогодних каникул - впервые с допандемийного 2019 года. Показы ледового спектакля для младших школьников "Путешествие в волшебную страну" пройдут с 23 по 29 декабря, в них примут участие серебряный призер Олимпиады 2018 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Михаил Коляда и олимпийская чемпионка Елена Бережная, сообщили ТАСС в пресс-офисе организаторов.

"Впервые с допандемийных времен, с 2019 года, в преддверии Нового года в Ледовом дворце будут организованы новогодние спектакли на льду, билеты на которые бесплатно получат все ученики начальных классов петербургских школ. В 2023 году это почти 260 тысяч детей. Для них с 23 по 29 декабря пройдут 26 представлений", - рассказали в пресс-офисе.

Ледовый спектакль "Путешествие в волшебную страну" готовит творческий коллектив Санкт-Петербургского государственного детского ледового театра под управлением Елены Бережной. В основе постановки - сказка "Волшебник изумрудного города" Александра Волкова. Отмечается, что новогоднее представление сохранит основные сюжетные мотивы классической повести, но будет адаптировано под ледовый формат.

Режиссером-постановщиком выступает петербургский хореограф ледовых спектаклей Никита Михайлов. "Одну из главных ролей - Железного Дровосека - исполнит ученик Алексея Мишина и любимец всего Петербурга Михаил Коляда. Я сама выйду на лед в главной отрицательной роли - злой колдуньи Бастинды", - приводят в пресс-офисе слова Елены Бережной. Спектакль будет сопровождать музыка композитора Глеба Матвейчука.

"Вместе с билетом на ледовый спектакль младшие школьники получат и традиционный новогодний подарок от города - 3D-пазл-подставку для телефона и учебных принадлежностей и интеллектуальную настольную игру", - добавили в пресс-офисе.

В последние три года из-за ковидных ограничений городская ледовая "елка" проходила в онлайн-формате - вместо очных представлений комитет по культуре при участии Санкт-Петербургского государственного ледового театра готовил телевизионный фильм-спектакль на льду, который показывали 31 декабря по телевидению.