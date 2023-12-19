Кластер сельхозмашиностроения официально зарегистрировали в Липецкой области

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что в регионе заинтересованы в развитии машиностроения, так как область находится в центре европейской части страны

ЛИПЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Кластер сельскохозяйственного машиностроения официально зарегистрировали в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов, комментируя соответствующее решение Министерства промышленности и торговли РФ.

"Кластер, в который входят десять компаний, официально зарегистрирован, среди вошедших в него предприятий - производители сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней", - сказал Артамонов. Он отметил, что основной функцией кластера является локализация процессов производства импортозамещающей продукции и формирование технологического суверенитета. "Создание кластера позволит региону привлечь больше инвестиций, сформировать межрегиональные кооперационные связи, увеличить поступления в бюджет налоговых отчислений от реализации проектов, увеличить количество высококвалифицированных рабочих мест", - заметил Артамонов.

Он подчеркнул, что власти заинтересованы в развитии машиностроения, так как область находится в центре европейской части России, и расположение производств региона позволяет охватывать практически все направления сбыта. "Теперь импортозамещающие проекты могут быть финансово поддержаны не только с помощью региональных инструментов, но и на федеральном уровне", - заметил Артамонов.

Губернатор также проинформировал, что ключевым звеном развития кластерного направления является Фонд развития промышленности области, выполняющий функции специализированной организации промышленного кластера.

В пресс-службе областного правительства, в свою очередь, подчеркнули, что для производителей участие в кластере позволит повысить устойчивость бизнеса при реализации проектов, широкую линейку льгот и преференций, способствующих снижению издержек при реализации проектов на всех этапах жизненного цикла. "Кроме того, это возможность получить доступ к освоению новых направлений развития производства, гарантию долгосрочного спроса на продукцию", - заключили в пресс-службе.