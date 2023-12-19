Ульяновские педагоги смогут получить бесплатную юридическую помощь

Губернатор Алексей Русских отметил, что это позволит улучшить правовой статус педагога

УЛЬЯНОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поддержал инициативу о включении педагогов в перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Мы являемся одним из первых субъектов в стране, кто ввел отдельного эксперта, который помогает улучшить правовой статус педагога и защитить его от неправомерных действий. Это хороший пример для других регионов. Считаю, что инициатива по внесению изменений в региональный закон о бесплатной юридической помощи только усилит ту работу, которая сегодня проводится", - сказал Русских, его слова приводятся в сообщении.

С соответствующей инициативой к главе региона на встрече 19 декабря обратилась советник по правовому просвещению педагогических работников Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области Дарья Глухова. "Мы предлагаем совместно с государственно-правовым управлением и региональным отделением Ассоциации юристов России внести изменения в региональное законодательство в части включения педагогов школ в перечень лиц, имеющих право на предоставление бесплатной юридической помощи. Отмечу, что на сегодняшний день таких поправок нет даже в федеральном законе и ни в одном другом регионе", - процитировали Глухову в пресс-службе правительства региона.

Советник по правовому просвещению педагогических работников на встрече с губернатором пояснила, что от профессионального сообщества существует запрос на юридические консультации. Глухова уточнила, что учителя обращались с просьбами о помощи в представлении интересов в суде в связи с отказом пенсионного фонда в назначении льготной пенсии, а также за разъяснениями вопросов, касающихся трудоустройства, нагрузки и совмещения и другими. "Уже оказана помощь более 30 педагогам. Тем не менее, спорных ситуаций, возникающих в процессе деятельности, меньше не становится", - приводятся ее слова в сообщении.

По информации министра просвещения и воспитания региона Натальи Семеновой, в ведомстве утвержден комплекс мер, направленный на правовое сопровождение профессиональной деятельности педагогов. Для учителей проводятся консультации как онлайн, так и в офлайн-формате, а также мероприятия по правовому просвещению. Кроме того, педагоги могут обратиться с вопросами к специалистам во время плановых проверок областных образовательных организаций или на телефон горячей линии советника по правовому просвещению педагогических работников.

В мае по поручению губернатора в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области была введена должность советника, который занимается оказанием правовой помощи педагогам.