В Подмосковье благоустроили 15 родников с начала 2023 года

Программа "Родники Подмосковья" была реализована за счет внебюджетных средств благотворителей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Работы по благоустройству территорий вблизи 15 родников провели в Московской области с начала 2023 года, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"В 2023 году проведено обустройство 15 родников на территориях следующих городских округов: Балашиха, Сергиев-Посадский, Серпухов, Талдомский, Егорьевск, Луховицы, Ступино, Коломна", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что программа "Родники Подмосковья" была реализована за счет внебюджетных средств благотворителей: местных компаний, недропользователей, промышленных предприятий и пожертвований жителей. Общие затраты на реализацию программы составили свыше 15 млн рублей.

В пресс-службе рассказали, что во вторник, 19 декабря, после проведенного благоустройства был открыт Зубцовский родник, расположенный в Сергиево-Посадском округе.

"Действительно важно и приятно, что на такую проблему, как благоустройство источников, обращают внимание не только государственные органы и простые граждане, но и коммерческие организации, представители бизнеса, которые выделяют свои средства на ремонт, очистку и оборудование мест для набора воды", - привели в материале слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

По словам министра, всего в Подмосковье насчитывается около 800 родников.