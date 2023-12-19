Эксперт: число домашних животных в РФ с пандемии COVID-19 выросло более чем в три раза

Исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков отметил, что в каждой семье есть домашнее животное, а где-то и не одно

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Количество зарегистрированных домашних животных у россиян с пандемии коронавируса выросло более чем в три раза, до 70 млн. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков.

"Напомню, что в России их (домашних животных - прим. ТАСС) у нас до ковида было порядка 20 млн только зарегистрированных на руках, после ковида их стало 70 млн", - сказал Жаворонков на форуме "XIV Индийско-российский бизнес-диалог".

Таким образом, по его словам, в каждой семье есть домашнее животное, а где-то и не одно. "Поэтому вопрос доступности препаратов становится действительно актуальным", - отметил он.

"Проанализировав коллег и планы по сельскому хозяйству, по развитию животноводства во всех соседних странах, мы видим, что в горизонте 5-7 лет там будет всплеск в плане развития и увеличения поголовья и КРС, и свиньи, и птицы, и, конечно, всплеск в части мелких домашних животных", - добавил Жаворонков.

Он также отметил, что российская ветеринария с помощью международных технологий дошла до довольно высокого уровня. "Если говорить про сохранность поголовья по птице, то она достигает уже 97%. Многие болезни если не побеждены, то мы достигли довольно серьезных вершин в их профилактике", - добавил он.