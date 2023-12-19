Основателя Novaja Gazeta-Europe оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение правил иноагента

Это третий административный протокол в отношении Кирилла Мартынова

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей основателя Novaja Gazeta-Europe Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Мартынова К. К. виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство информационных материалов иностранным агентом без соответствующей маркировки) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе. Это уже третий административный протокол в отношении Мартынова, составленный за нарушение иноагентских правил.

Так, 10 мая 2023 года Басманный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей из-за комментария в соцсети "ВКонтакте", на котором журналист не указал свой статус иноагента. Затем 13 декабря Басманный суд также признал его виновным по этой же статье. Максимальное наказание за правонарушение - штраф размером 50 тыс. рублей.

После повторного привлечения человека к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ правоохранители могут возбудить в его отношении уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года), санкция которой предусматривает наказание от 300 тыс. рублей штрафа, либо реальное лишение свободы на срок до двух лет.

Генеральная прокуратура ранее признала нежелательной в РФ деятельность Novaja Gazeta-Europe.

Газету основал Кирилл Мартынов, в ней публикуются бывшие члены редакции "Новой газеты".