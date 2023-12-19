19 декабря, 13:15
Военная операция на Украине

В Псковской области дети участников СВО будут бесплатно посещать частные детсады

Мерой поддержки также смогут воспользоваться дети военнослужащих, проходящих службу в региональном управлении Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания

ПСКОВ, 19 декабря. /ТАСС/. В Псковской области ввели меру поддержки для семей мобилизованных граждан, а также для военнослужащих и некоторых сотрудников силовых структур, участвующих в специальной военной операции. Дети из таких семей смогут бесплатно посещать частные детские сады, расположенные на территории региона, а расходы таким дошкольным учреждениям компенсируют из областного бюджета, следует из постановления правительства региона, опубликованного на портале нормативных правовых актов области.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Получателями субсидии являются организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, создавшие дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, и которые не взимают с родителей плату за присмотр и уход за детьми, [из] семей граждан России, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в тексте документа, подписанного первым вице-губернатором Верой Емельяновой.

Как следует из постановления, бесплатно посещать частные детские сады смогут также дети военнослужащих, проходящих службу в региональном управлении Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания. Кроме того, мерой поддержки смогут пользоваться дети мобилизованных граждан и военнослужащих ВС РФ, ФСБ, Росгвардии, погибших при исполнении обязанностей в ходе спецоперации.

По данным регионального комитета по социальной защите, в регионе отмечается спад рождаемости, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец. 

Теги:
РоссияПсковская областьВоенная операция на Украине