В Псковской области дети участников СВО будут бесплатно посещать частные детсады

Мерой поддержки также смогут воспользоваться дети военнослужащих, проходящих службу в региональном управлении Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания

ПСКОВ, 19 декабря. /ТАСС/. В Псковской области ввели меру поддержки для семей мобилизованных граждан, а также для военнослужащих и некоторых сотрудников силовых структур, участвующих в специальной военной операции. Дети из таких семей смогут бесплатно посещать частные детские сады, расположенные на территории региона, а расходы таким дошкольным учреждениям компенсируют из областного бюджета, следует из постановления правительства региона, опубликованного на портале нормативных правовых актов области.

"Получателями субсидии являются организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, создавшие дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, и которые не взимают с родителей плату за присмотр и уход за детьми, [из] семей граждан России, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в тексте документа, подписанного первым вице-губернатором Верой Емельяновой.

Как следует из постановления, бесплатно посещать частные детские сады смогут также дети военнослужащих, проходящих службу в региональном управлении Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания. Кроме того, мерой поддержки смогут пользоваться дети мобилизованных граждан и военнослужащих ВС РФ, ФСБ, Росгвардии, погибших при исполнении обязанностей в ходе спецоперации.

По данным регионального комитета по социальной защите, в регионе отмечается спад рождаемости, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.