В Королеве завершили капитальный ремонт поликлиники

Поликлиника рассчитана на 375 посещений в смену и обслуживает более 40 тыс. жителей, в том числе 7,2 тыс. детей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Поликлиника смешанного типа открылась в микрорайоне Юбилейный в городском округе Королев после капитального ремонта. Она обслуживает 40 тыс. жителей, рассчитана на 375 посещений в смену, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций. Это необходимо, чтобы жители региона могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В поликлинике в Королеве был проведен ремонт, а также установлено необходимое оборудование, в том числе рентген-аппарат. Всего на проведение ремонтных работ было направлено порядка 590 млн рублей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что обновленная поликлиника располагается в микрорайоне Юбилейный в Королеве. Она рассчитана на 375 посещений в смену и обслуживает более 40 тыс. жителей, в том числе 7,2 тыс. детей.

"Здание поликлиники было построено в 1984 году и до недавнего времени капитальный ремонт здесь не проводился. Сейчас здание полностью обновлено, вся инфраструктура выполнена по современному стандарту Московской области "Наша поликлиника". Кабинеты, холлы, зоны отдыха оборудованы для максимального комфорта пациентов и медицинского персонала", - процитировали в материале главного врача Королевской городской больницы Эдуарда Шпилянского.

Отмечается, что в обновленном здании медучреждения ведут прием педиатры и терапевты, а также узкопрофильные специалисты - кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, травматолог, ЛОР, хирурги, акушеры-гинекологи, стоматологи и другие. Также в медорганизации работают кабинеты вакцинации и "Справка в 1 шаг", проводятся профосмотры.