Началась регистрация участников премии "Россия - страна возможностей"

Прием заявок будет идти до 19 января 2024 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" объявила о начале регистрации на одноименную национальную премию, прием заявок будет идти до 19 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

"Сегодня мы объявляем старт регистрации на национальную премию "Россия - страна возможностей". <...> Наш президент, председатель наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" Владимир Путин неоднократно говорил, что главный золотой запас России - это люди. Наша страна всегда была богата талантами", - сказал гендиректор платформы Алексей Комиссаров, которого цитирует пресс-служба.

"Те, кто создает общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев. Приглашаю всех россиян старше 18 лет регистрироваться на участие в премии", - добавил он.

Прием заявок пройдет с 19 декабря 2023 года по 19 января 2024 года на сайте premia.rsv.ru. Победителей выберут в нескольких номинациях: "Здравоохранение и медицина", "Предпринимательство", "Лидерство", "Информационные технологии и Искусственный интеллект", "Экология", "Туризм", "Уличная культура и спорт", "Наука и технологии", "Инклюзия", "Творчество и искусство", "Медиа", "Образование" и "Развитие регионов".

Победители получат возможность стать амбассадорами президентской платформы "Россия - страна возможностей", приглашение в качестве спикеров на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме "Дело в людях", путешествие по России и обучение по профилю в Мастерской управления "Сенеж". Финалисты будут включены в "Карту возможностей России" на сайте премии, а также отправятся на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года в Сочи.

Организатором премии является президентская платформа "Россия - страна возможностей" при поддержке АНО "Дирекция выставки достижений "Россия". Автор идеи премии - выпускница проекта "Мастера гостеприимства" Анна Пивоварова. Идея была предложена Владимиру Путину, который поддержал инициативу и поручил организовать проведение премии.