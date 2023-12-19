В АСИ определили семь направлений Форума "Сильные идеи для нового времени"

Это "Качество жизни населения", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Эффективное государство", "Экономика данных и цифровые решения", "Развитие экономики и предпринимательства", а также блок, который объединит идеи, направленные на обеспечение технологического суверенитета России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Семь направлений для подачи заявок на участие в Форуме "Сильные идеи для нового времени" определены Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в четвертый раз при поддержке АСИ и Фонда Росконгресс, заявки на участие можно подать до 31 января 2024 года на крауд-платформе Форума. Цель - найти и поддержать перспективные проекты и предложения, которые будут способствовать развитию бизнеса, технологий и социальной сферы.

"Инициативы [для участия в Форуме] принимаются по семи тематическим блокам", - говорится в сообщении.

Первое направление для подачи заявок - "Качество жизни населения" - связано с проектами по поддержке семьи и материнства, улучшением качества жизни всех возрастов, инклюзией и развитием здравоохранения. Следующий блок - "Пространство для жизни" - включит проекты, связанные с развитием городской среды и туризма. Направление "Эффективный труд и образование" объединит идеи и решения, которые помогут гражданам получить необходимые навыки и умения для построения успешной карьеры.

Проекты, связанные с развитием предпринимательской активности и бизнеса, принимаются по направлению "Развитие экономики и предпринимательства". Для подачи заявок с проектами в цифровой сфере создано направление "Экономика данных и цифровые решения". Еще одно направление - "Эффективное государство" - посвящено проектам, которые помогут быстрее и проще получать государственные услуги. Последний блок заявок объединит идеи, направленные на обеспечение технологического суверенитета России.

О форуме

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина он стал ежегодным. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 году лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 году - 23 563. Ежегодно около тысячи идей получают различные инструменты поддержки от АСИ, партнеров форума, региональных властей.