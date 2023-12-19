На Украине погибшему экс-депутату Рады Илье Киве выписали повестку в суд

Согласно повестке, заседание назначили на 27 декабря

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Лычаковский райсуд Львова выписал повестку для явки на судебное заседание погибшему 6 декабря экс-депутату Верховной рады Илье Киве. Соответствующий документ опубликовал офис генпрокурора Украины.

Повестка датирована 13 декабря, а заседание назначено на 27 декабря. На ней имеется подпись следственного судьи и печать учреждения.

13 ноября этот же суд во Львове заочно приговорил бывшего депутата Верховной рады от ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Киву к 14 годам тюрьмы, признав его виновным по нескольким статьям, включая госизмену.

6 декабря неизвестный произвел несколько выстрелов в Киву во время его прогулки в Подмосковье. От полученных ранений экс-депутат погиб на месте.