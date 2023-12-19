В Костроме открыли памятник начальнику советской внешней разведки Александру Сахаровскому

В церемонии открытия скульптуры приняли участие родственники героя, в том числе его внучка Марина Кубарева

ТАСС, 19 декабря. Памятник уроженцу Костромской области генерал-полковнику Александру Сахаровскому, возглавлявшему внешнюю разведку Советского Союза с 1956 по 1971 годы, открыли на Аллее Героев в Костроме, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Аллея Героев заложена в Костроме в 2017 году по инициативе регионального отделения Российского военно-исторического общества. Сейчас здесь установлено 14 скульптурных портретов костромичей - военачальников, героев Советского Союза, внесших большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. По инициативе ветеранских организаций Костромской области сегодня на аллее установлена еще одна скульптура выдающемуся земляку - генерал-полковнику Александру Сахаровскому", - сказали в пресс-службе.

В церемонии открытия скульптуры, выполненной в виде бюста Сахаровского в форменном обмундировании и с наградами, приняли участие родственники героя, в том числе его внучка Марина Кубарева. Как отметил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, Сахаровский послужит примером достойного служения Отечеству для подрастающего поколения.

Александр Сахаровский родился 3 сентября 1909 года в деревне Большое Ожогино Палкинского района Костромской области, более 40 лет посвятил службе в органах государственной безопасности, из которых 15 лет возглавлял первое ГУ КГБ СССР. В годы Великой Отечественной войны, будучи начальником отдела Ленинградского управления госбезопасности, руководил мероприятиями и лично участвовал в поимке гитлеровских шпионов и диверсантов, выполнял задания по обороне города. Сахаровский награжден тремя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почета", множеством медалей.