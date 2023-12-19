Автору сериала Mr. Freeman грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Речь идет о штрафе до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Автору сериала Mr. Freeman и основателю анимационной студии Toonbox Павлу Мунтяну (признан в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии. Об этом ТАСС сообщили в Хорошевском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан) в отношении Мунтяна П. А.", - сказали в суде. Дата заседания пока не назначена.

Мунтян с начала СВО выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания, а также запуск мастерских по пошиву бронежилетов для ВСУ. Он находится за пределами России.