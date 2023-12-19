В Псковской области две школы ушли на карантин по ОРВИ

Общее число детей, отправленных на карантин, превышает 180 человек

ПСКОВ, 19 декабря. /ТАСС/. Две районные школы в Псковской области приостановили образовательный процесс и ушли на карантин в связи с ростом числа заражений острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) среди учеников. Общее число детей, отправленных на карантин, превышает 180 человек, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Полностью закрыты на карантин по ОРВИ две школы: 139 человек в Полонской средней общеобразовательной школе, 45 человек в федеральном учреждении Псковской области "Центр специального образования №2" в селе Воронцово", - сказала собеседница агентства.

На прошлой неделе представители ведомства сообщали ТАСС о том, что на карантин по ОРВИ закрылась часть групп и классов в Назимовском и Жижицком детских садах Куньинского района, а также в Центре специального образования №2 города Острова, в средней общеобразовательной школе №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и в Новоизборской средней школе.

"Группы и классы, ранее закрытые на карантин, вернулись к образовательному процессу, учреждения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы ведомства, в Псковской области за последнюю неделю число случаев заражения ОРВИ увеличилось до 6 090, при этом доля детей до 14 лет среди заболевших составила 49,6%. Кроме того, за последнюю неделю в регионе выявлено свыше 500 случаев новой коронавирусной инфекции.