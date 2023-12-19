Работники Акрополя проводят суточную забастовку против передачи продажи билетов частникам

В свою очередь власти подали на участников забастовки в суд первой инстанции Афин, который признал днем акцию протеста незаконной

АФИНЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Работники афинского Акрополя проводят суточную предупредительную забастовку против передачи услуги по продаже в электронном виде входных билетов на него и их проверке частным лицам, которая дает более €1 млн в год дохода. Об этом сообщил Всегреческий союз служащих охраны древностей Греции.

По словам профсоюза, Акрополь закрыт на 24 часа в знак протеста против решения министра культуры Греции Лины Мендони передать в частные руки продажу электронных билетов на главную археологическую и туристическую достопримечательность столицы. "Политическое руководство Минкультуры и Организация по управлению и развитию культурных ресурсов проводят конкурс по предоставлению права выпуска входных билетов на археологическую площадку Акрополя, а также контроля прохода и выхода с нее, - говорится в заявлении. - Вышеуказанные обязанности до сих пор выполняли охранники, принятые на постоянные или временные контракты. Неожиданный шаг министерства культуры представляет собой явную передачу государственных доходов частным лицам без какой-либо очевидной причины и серьезного обоснования того, почему они решили предоставить услуги продажи электронных билетов частной компании на значительную сумму в €2 млн на 2024-2025 годы".

Ассоциация греческих археологов также выразила "категорическое несогласие с намерением Организации по управлению и развитию культурных ресурсов приватизировать продажу и контроль билетов в Акрополь, самый значимый археологический объект в стране, как с точки зрения важности, так и с точки зрения доходов". По словам ассоциации, "объявленный международный тендер по продаже электронных билетов, приему и обслуживанию посетителей на Акрополе на сумму €1 696 320 (без НДС) на 12 месяцев является беспрецедентным и неслыханным действием".

В свою очередь власти подали на участников забастовки в суд первой инстанции Афин, который признал днем акцию протеста незаконной. Тем не менее служащие Акрополя собираются довести свою забастовку до конца.

Афинский Акрополь - главная археологическая достопримечательность греческой столицы, которую ежегодно посещают более 3 млн человек. Жемчужиной Акрополя является античный храм Парфенон, построенный в 447-438 годах до н. э.