В ГД внесли проект о выдаче ВНЖ пострадавшим за поддержку РФ иностранцам

Согласно пояснительной записке, предложенное изменение должно стать инструментом, направленным на защиту иностранных граждан, выражающих поддержку РФ, которые за такие действия на территории других стран подверглись уголовному преследованию в прошлом или настоящем

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выдаче вида на жительство на территории России иностранцам, подвергшимся в других странах уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку РФ. Документ размещен в думской электронной базе.

Депутаты предлагают внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Так, вид на жительство без получения разрешения на временное проживание смогут получить иностранцы, подвергшиеся уголовному преследованию со стороны другого государства за "выражение позиции в поддержку Российской Федерации, ее внутренней или международной политики, а также народов, проживающих на территории Российской Федерации, в форме публичных заявлений или действий".

В пояснительной записке к документу указывается, что предложенное изменение должно стать инструментом, направленным на защиту иностранных граждан, выражающих поддержку РФ, которые за такие действия на территории других стран подверглись уголовному преследованию в прошлом или настоящем.

По мнению авторов проекта, на территории других государств происходит "активное преследование" людей, выражающих поддержку позиции РФ и специальной военной операции (СВО). "Нередко они преследуются в уголовном порядке и получают в результате реальные сроки в качестве наказания", - отмечают парламентарии. В качестве примера указана Германия, где, по данным открытых источников, на начало 2022 года возбуждено 140 дел, большинство из которых связано с использованием символики СВО, а в Чехии сообщалось о 384 уголовных делах, связанных с поддержкой позиции России (по состоянию на осень 2023 года).

Предполагается, что закон в случае его одобрения вступит в силу со дня официального опубликования.