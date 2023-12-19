Число обращений к сервисам геопортала Подмосковья превысило 15 млн

В частности, в 2023 году ресурсом воспользовались свыше 5 млн раз

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число обращений со стороны жителей и инвесторов к сервисам геопортала Подмосковья с момента его создания в 2019 году превысило 15 млн, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

"За все время работы к геопорталу обратились 15,1 млн раз, в среднем это порядка 8,5 тыс. просмотров в день. В частности, в 2023 году ресурсом воспользовались свыше 5 млн раз - рост на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он содержит полезные градостроительные сервисы, прост в использовании и является банком актуальной информацию о базовых пространственных данных территории региона", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

Уточняется, что в топ-3 наиболее используемых сервисов геопортала входит "Градпроработка онлайн", сюда поступило 6,3 млн обращений за все время работы. Цифровая градостроительная платформа позволяет мгновенно получить информацию о потенциале земельного участка, виде его разрешенного использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений. Для получения информации о земельном активе достаточно ввести в поисковой строке его кадастровый номер.

На втором месте - сервис "Кадастровому инженеру", который начал функционировать в 2020 году. К ресурсу обратились 560 тыс. раз, здесь можно проверить принципиальные градостроительные ограничения, не позволяющие образовать новый земельный участок. И на третьей позиции - кейс "Стройка рядом с домом" - порядка 485 тыс. визитов. Сервис позволяет узнать о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе трех километров от него.

Как отметил генеральный директор ГБУ МО "Мособлгеотрест" Дмитрий Гаврилов, которого цитирует пресс-служба, на сегодняшний день геопортал Подмосковья состоит из 12 сервисов и множества слоев карт.