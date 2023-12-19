В СПЧ считают, что большая российская энциклопедия может заменить "Википедию" в РФ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что политические статьи "Википедии" "просто никуда не годятся"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Альтернативой "Википедии" в России может стать Большая российская энциклопедия. Такое мнение высказал ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя информацию о закрытии сообщества поддержки русскоязычной "Википедии".

"Надо создавать как можно скорее альтернативу, и я знаю, что Большая российская энциклопедия очень быстро развивается, и я думаю, что это реальная альтернатива. Многие уже пользуются ею, в Большой российской энциклопедии качество выше, там экспертиза очень серьезная, лучшие специалисты привлекаются", - сказал Фадеев.

Он также высказал мнение, что даже если не будет обслуживаться русскоязычная "Википедия", то статьи из нее надо пока оставить, так как "польза от них есть". При этом глава СПЧ отметил, что политические статьи "Википедии" "просто никуда не годятся".

Ранее исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский сообщил ТАСС, что организация "Викимедиа.ру", которая поддерживает русскоязычную версию "Википедии", закроется в РФ. Козловский добавил, что такое решение приняли из-за того, что в предстоящую пятницу его якобы должны признать иноагентом - об этом ему сообщили в МГУ, где он работал почти 25 лет. Он напомнил, что "Викимедиа.ру" не управляла "Википедией", а занималась поддержкой вики-проектов в России.

Печатная версия Большой российской энциклопедии, которая стала преемницей советского издания, выходила в стране в соответствии с поручением президента России Владимира Путина в 2004-2017 годах. Собрание насчитывает 35 томов. Все они доступны в электронном виде на портале old.bigenc.ru. Статьи печатной БРЭ легли в основу нового проекта - портала "Большая российская энциклопедия", который был создан в 2019 году распоряжением правительства РФ. Доступ к порталу в бета-версии был открыт в июне 2022 года.

Ключевой принцип портала заключается в публикации достоверной авторской информации, прошедшей многоуровневую экспертизу научных редакторов и энциклопедических служб. Над материалами энциклопедии работают 43 научные редакции, их работу координирует президиум научно-редакционной коллегии, который возглавляет ректор МГУ имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий.