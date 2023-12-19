Школы и детсады НАО будут применять отечественное программное обеспечение

Губернатор Юрий Бездудный подписал соответствующее соглашение с компанией "Мой офис", которая является разработчиком ПО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Детские сады и школы Ненецкого автономного округа (НАО) будут использовать отечественное программное обеспечение (ПО). Как передает корреспондент ТАСС, в рамках деловой программы выставки-форума "Россия" губернатор НАО Юрий Бездудный подписал соответствующее соглашение с компанией "Мой офис", которая является разработчиком ПО.

"Наша страна - суверенное государство. Этот суверенитет мы сегодня восстанавливаем и в области программного обеспечения. До последнего времени мы были вынуждены пользоваться тем ПО, которое нам предлагают наши "друзья". Ясно, что, будучи зависимы таким образом, мы, по сути, уязвимы. Для того, чтобы мы по-настоящему стали суверенными в области ПО, мы подписали это соглашение. Есть четкая программа перехода на отечественное программное обеспечение и мы эту программу будет выполнять", - сказал Бездудный на подписании.

"Мой офис" - российский производитель офисного программного обеспечения (ПО) для совместной работы с документами и коммуникаций. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, компания передала более 300 лицензий программного обеспечения "Мой офис Образование" для оснащения общеобразовательных школ и дошкольных учреждений региона.

Соглашение направлено на популяризацию российского программного обеспечения и призвано оказать содействие в реализации проходящих в регионе проектов цифровой трансформации, национальных проектов и иных государственных инициатив по переходу на отечественное ПО. Стороны также договорились работать над вопросами увеличения доли российского ПО в государственных учреждениях НАО.

"Подписанное соглашение с Ненецким автономным округом поможет региону перенять нашу экспертизу в реализации подобных проектов и позволит пройти этот путь быстро и максимально комфортно. Наши инвестиции в систему образования НАО не только способствуют сокращению бюджетных расходов региона, но и позволяют прямо сейчас начать подготовку учащихся востребованным навыкам работы с отечественным ПО", - сказала директор по работе с регионами компании-разработчика "Мой офис" Елена Смирнова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.