В Дагестане готовы подготовить кадры для школ при введении ЕГЭ по арабскому языку

По словам ректора Дагестанского гуманитарного института Нухкади Бахмудкадиева, "на арабский язык будет возрастать спрос, потому что ситуация в стране нас к этому подталкивает"

МАХАЧКАЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Дагестанский гуманитарный институт (ДГИ) выразил готовность подготовить кадры для школ региона в случае введения ЕГЭ по арабскому языку. Спрос на изучение этого языка в регионе большой и будет только расти в связи с геополитической обстановкой, считает ректор ДГИ Нухкади Бахмудкадиев.

"В связи с тем, что наша страна все больше ориентируется на страны Востока, Юго-Востока и в целом на арабский мир, я думаю, что в этом контексте изучение арабского языка и включение его в ЕГЭ было бы, мне кажется, логичным. Мы бы могли на себя взять нагрузку для решения вопроса подготовки кадров для школ, если будет принято соответствующее политическое решение, политическая воля", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в вузе обучаются более 200 студентов по направлению "Лингвистика" с углубленным изучением английского и арабского языков на очной и заочных формах. В учреждении издают свои учебники и методические пособия по арабскому языку.

"У нас больше всех студентов по направлению подготовки "Лингвистика". Мы понимаем, что туда идут, направление востребовано. На арабский язык будет возрастать спрос, потому что ситуация в стране нас к этому подталкивает. Поскольку ввиду геополитической обстановки, наше государство все больше ориентируется на Китай, Юго-Восток, Турцию и Иран, где преобладает в том числе арабский язык", - добавил ректор.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что ведомство получало предложения о включении арабского языка в число сдаваемых предметов ЕГЭ по выбору и сообщил, что, возможно, это получится сделать в течение нескольких лет. По его словам, для этого необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе разработать учебники и провести их апробацию.

Дагестанский гуманитарный институт, основанный в 2004 году, имеет государственную аккредитацию и осуществляет подготовку специалистов в области исламской теологии, лингвистики, журналистики, экономики и бизнес-информатики.