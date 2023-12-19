В Ростовской области создали дополнительные мобильные группы для обеспечения безопасности

Губернатор региона Василий Голубев также сообщил, что организовано взаимодействие с командованием 4-й армии ВВС и ПВО и по линии оперативных служб

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Дополнительные мобильные группы, прикрывающие административно-производственные центры, созданы в целях обеспечения безопасности в Ростовской области. Также организовано взаимодействие с командованием 4-й армии ВВС и ПВО и по линии оперативных служб, сообщил губернатор региона Василий Голубев в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

"В Ростовской области созданы и обеспечены оборудованием дополнительные мобильные группы, которые прикрывают административно-производственные центры в регионе. Организовано взаимодействие с командованием 4-й армии ВВС и ПВО и по линии оперативных служб. Информация об угрозах оперативно передается в дежурную службу", - сказал глава региона.

По его словам, власти отслеживают и оперативно реагируют на недостоверную информацию. Голубев призвал доверять только сообщениям из официальных источников.

С октября 2022 года в Ростовской области действует средний уровень реагирования. В феврале прошлого года был создан региональный оперштаб, одной из задач которого является постоянное отслеживание изменения ситуации и принятие оперативных решений. На основании его рекомендаций в Ростовской области ограничено использование пиротехнических изделий с 1 декабря текущего года по 1 марта 2024 года.

Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской народными республиками. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа (ЮВО). Регион регулярно подвергается попыткам атак ВСУ с воздуха.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.