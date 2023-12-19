Центр "Воин" за год подготовил почти 17 тыс. человек

В том числе обучение прошли более 15 тыс. подростков

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Центр "Воин" подготовил в 2023 году почти 17 тыс. человек, из них - более 15 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"В общей сложности, с учетом обучения инструкторского состава, в 2023 году центр "Воин" обучил почти 17 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в центре, 109 из 225 инструкторов центра являются участниками боевых действий, более половины из которых за проявленные отвагу и мужество удостоены государственных наград.

"Наша задача - сформировать у молодого поколения такую духовную броню, которая защитит его от всяких попыток "переориентировать" на чуждые нашим ценностям и традициям взгляды и действия. А навыки и компетенции, которые дает молодым людям Центр "Воин" - мощная составляющая этой брони", - приводят в пресс-службе слова председателя правления центра, депутата Госдумы РФ, Героя Луганской Народной Республики, казачьего генерала Виктора Водолацкого.

В центре отметили, что в планах на 2024 год - расширить и укрепить сотрудничество с госучреждениями, общественными организациями и молодежными движениями, которые занимаются патриотическим воспитанием. Также в перспективе планируется расширить региональную сеть - готовность открыть региональные филиалы центра подтвердили Волгоградская, Мурманская, Сахалинская области, Камчатка, Чувашия и Якутия.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан во исполнение поручения президента России Владимира Путина по возрождению системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. В мае 2023 года открылись первые 12 региональных отделений. Курсанты обучаются по следующим направлениям: основы нацбезопасности России, огневая, тактическая, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования дронов, тактическая медицина и спортивно-тактические игры.