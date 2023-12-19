В Mediascope назвали наиболее интересующие россиян жанры на YouTube

По информации компании, лидируют музыка и развлечения - по 21% от общего количества поисковых запросов, далее следуют игры - 11%, сериалы - 9%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. YouTube остается прежде всего развлекательной платформой для россиян. Чаще всего ее пользователи слушают музыку и смотрят развлекательные видео, а на социально-политические видео и кино приходится всего по 5% от общего количества поисковых запросов. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Mediascope.

"YouTube занимает 7% от всего медиапотребления, 12% от всего потребления видео. Мы видим, что смотрится в YouTube, и, по нашим данным, по нашей оценке, это прежде всего развлекательная площадка", - уточнили в компании.

Так, по жанровым предпочтениям на YouTube лидируют музыка и развлечения - по 21% от общего количества поисковых запросов, далее следуют игры - 11%, сериалы - 9%, детский контент - 8%. Социально-политические видео и кино занимают по 5%, шоу - 4%.

Среди социальных сетей лидерами по охвату за месяц являются "ВКонтакте" с охватом 73% населения, Telegram - 67%, TikTok - 56%, "Одноклассники" - 41% и Instagram (запрещен в РФ) - 21%. По суточному охвату Telegram выходит на первое место с показателем 46%, на втором месте "ВКонтакте" с 45%.

При этом в Telegram 72% пользователей читают каналы, в старших возрастных группах на каналы приходится половина активности в этом мессенджере.