Посольство России в Чехии провело встречу выпускников МГИМО

Ректор вуза Анатолий Торкунов сообщил, что университет окончили более 500 чешских и словацких выпускников

ПРАГА, 19 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Чехии провело встречу чешских выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО). С видеообращением к ее участникам выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"МГИМО окончили более 500 чешских и словацких выпускников", - напомнил ректор. Он подчеркнул важное значение сохранения российско-чешских образовательных и межчеловеческих контактов. Посол РФ в Чехии Александр Змеевский в свою очередь поблагодарил участников встречи "за сохранение присущего МГИМО духа товарищества, невзирая на годы и расстояния".

Гостям посольства был продемонстрирован российский документальный фильм режиссеров Дмитрия Хрусталева и Екатерины Кожакиной "Спасибо, Родная!". Премьера картины состоялась 8 декабря в ходе международной выставки-форума "Россия". Кинолента через калейдоскоп человеческих историй рассказывает о современном развитии РФ. Она получила живой отклик у чешских зрителей.

Посольство РФ, как сказали ТАСС дипломаты, бережно хранит традиции МГИМО и периодически проводит встречи чешских выпускников престижного российского вуза. "Прошедшая встреча была одной из традиционных", - отметили в дипломатическом представительстве.