В СК заявили, что с начала СВО более 200 представителей ВФУ осуждены на длительные сроки

В ведомстве отметили, что возбуждено более 4 тыс. дел в отношении 900 человек, в том числе представителей политического руководства Украины

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 200 представителей вооруженных формирований Украины уже приговорены в России к длительным срокам лишения свободы за совершенные преступления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, всего с начала специальной военной операции возбуждено более 4 тыс. дел в отношении 900 человек, в том числе представителей политического руководства Украины.

"Возбуждено более 4 тыс. уголовных дел в отношении свыше 900 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, представителей украинских силовых структур и наемников. Более 200 представителей украинских вооруженных формирований уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершенные преступления", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что во взаимодействии с Минобороны России и другими государственными органами СК РФ продолжает принимать конкретные меры, направленные на обеспечение правопорядка, охрану государственной и общественной безопасности страны.