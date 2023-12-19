В ЛНР сообщили о ремонте более 1 тыс. км дорог за два года

По словам зампреда правительства региона Елены Костенко, в 2024 году планируется восстановить около 450 км дорог, 12 мостов и путепроводов

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти ЛНР при помощи федерального бюджета и регионов-шефов отремонтировали за два года более 1 тыс. км дорог в республике. Об этом заявила зампред правительства региона Елена Костенко в ходе 11-й сессии проекта "Росликбез".

"За 2 года приведено в нормативное состояние свыше 1 тыс. км дорог. Только силами "Автодора" проведен капитальный ремонт 391 км дорог. Шефами-регионами отремонтировано свыше 363 км, подрядными организациями за региональные средства - 270 км. Это я говорю только про ремонт капитального характера и ремонт верхнего строения путей", - сказала Костенко.

Она добавила, что также проведен ямочный ремонт на 600 км дорог.

В 2024-2026 годах ремонт дорог продолжится, проведена диагностика почти 1 тыс. км. В следующем году планируется восстановить около 450 км дорог, 12 мостов и путепроводов.