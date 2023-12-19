В Поморье отремонтировали церковь 1618 года постройки

Это одна из самых древних церквей на Русском Севере

АРХАНГЕЛЬСК, 19 декабря. /ТАСС/. Ремонт деревянной Никольской церкви 1618 года постройки провели в деревне Пурнема, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка. Это одна из самых древних церквей на Русском Севере, она находится на территории нацпарка "Онежское Поморье".

"В "Онежском Поморье" по программе Министерства культуры РФ "Консервация 2023" проведен долгожданный ремонт шатровой Никольской церкви XVII века", - указано в сообщении.

В церкви выполнены противоаварийные работы. Частично разобран лемех центральной главы и вместо него установлен надежный кровельный материал, заменен верхний и нижний слой полиц. Полица - пологая нижняя часть шатровой или двускатной кровли, предназначенная для отвода дождевой воды. Специалисты укрепили подклет и трапезную, демонтировали деревянные щиты, которые закрывали окна, и вставили рамы. Рядом построен навес для хранения исторических элементов конструкции церкви. Далее планируется разработка научно-проектной документации по реставрации исторической постройки.

Церковь Николая Чудотворца в Пурнеме как объект культурного наследия перешла под управление Кенозерского национального парка в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она считается одним из самых древних на Русском Севере представителей типа восьмерик на четверике с шатром. Как и другие храмы на Белом море, церковь в Пурнеме выполняла роль маяка. Она упоминается в старых поморских лоциях как важная веха на пути вдоль берега моря.

О национальном парке

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, он окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".