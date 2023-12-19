В Вологде построят и отремонтируют более 40 объектов

На эти цели выделено 4,4 млрд рублей

ТАСС, 19 декабря. Более 40 объектов социальной и дорожной инфраструктуры построят и отремонтируют в Вологде на дополнительно выделенные из областного бюджета 4,4 млрд рублей, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"Кратко о важном: выделяем дополнительно 4,4 млрд рублей на развитие Вологды. Отремонтируем девять школ и четыре детских сада. Это школы №№ 6, 7, 8, 13, 15, 17, 33, Центр образования №23 "Созвучие" и лицей №32, детские сады № № 26, 38, 63, 108. Построим и отремонтируем футбольный манеж на улице Ильюшина, стадион "Динамо", пять новых ФОКОТов (физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа)", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Будут отремонтированы и приведены в порядок городской Дворец культуры, 12 дворов, 10 улиц, мост на улице Текстильщиков. Обустроят шесть общественных территорий - парки Евковка и Ветеранов, бульвары на проспекте Победы и на улице Ильюшина, сквер у областной картинной галереи и площадь Бабушкина.

В микрорайонах Вологды проложат 20 тыс. кв. м новых тротуаров, обустроят 18 участков уличного освещения и 14 новых детских площадок. "Выделены дополнительные средства на уборку улиц. Готовимся благоустроить набережную реки Вологды и площадь Революции", - добавил врио губернатора.

Ранее правительство области сообщало, что Вологда и Череповец получат в 2024-2025 годах по 4,4 млрд рублей из бюджета региона на развитие городской инфраструктуры. С учетом муниципального софинансирования суммы составят 4,9 млрд рублей на Вологду и 4,7 млрд рублей на Череповец.