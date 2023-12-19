В Москве открыли мемориальную доску генерал-полковнику авиации Николаю Антошкину

Инициатором выступила межрегиональная общественная организация "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-полковнику авиации Николаю Антошкину появилась на улице Достоевского в центре Москвы, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"19 декабря по адресу: улица Достоевского, дом 3, была установлена мемориальная доска в честь генерал-полковника авиации Николая Тимофеевича Антошкина. Инициатором выступила межрегиональная общественная организация "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области", - говорится в сообщении. Церемония торжественного открытия прошла в рамках городской программы по увековечению памяти Героев Советского Союза, живших в столице.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, бронзовая мемориальная доска с погрудным барельефом героя в сопровождении взмывающих в небо самолетов появилась на здании, где Антошкин прожил более 30 лет. "Николай Тимофеевич прожил долгую и насыщенную жизнь: получил звание заслуженного военного летчика, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и воспитал несколько поколений настоящих профессионалов. Подвиг таких людей не должен быть забыт", - добавил он.