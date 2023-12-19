В Нальчике заработал центр по отслеживанию ситуации в жилищно-коммунальной сфере

В работу центра интегрированы пять цифровых сервисов

НАЛЬЧИК, 19 декабря. /ТАСС/. Ситуационный центр с пятью цифровыми сервисами, позволяющими отслеживать жилищно-коммунальную инфраструктуру города в режиме реального времени, открыт в Нальчике. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Ознакомился с работой нового ситуационного центра местной администрации Нальчика. Сегодня в его работу уже интегрированы пять цифровых сервисов, которые позволяют отслеживать жилищно-коммунальную инфраструктуру города в любой его точке в режиме реального времени. Система автоматически управляет наружным освещением, а в 2023 году в Нальчике установили более 10 тыс. современных уличных светильников с энергоэффективными светодиодными лампами, а также заменили 58 км питающего провода и более 2,5 тыс. м кабелей от питающих проводов, смонтировали 152 шкафа управления", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Как отметил Коков, эффект от нововведений уже ощутимый. Так, в первый месяц экономия средств, которые город тратил на уличное освещение, составила более 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Диспетчерский центр в режиме реального времени отслеживает вывоз твердых бытовых отходов, сохраняя данные полугодовой давности (работает в тестовом режиме). "Но скоро система начнет полноценно анализировать и контролировать качество данной коммунальной услуги, а также выявлять наиболее загруженные места и корректировать ресурсы - количество контейнеров, маршруты движения транспорта", - подчеркнул он.

Также ситуационный центр позволяет следить за перемещением общественного транспорта и порядком на дорогах (более 60% общественного транспорта оснащено системой ГЛОНАСС). В перспективе планируется создание центра организации дорожного движения и модернизация светофорных объектов. "В целом в Нальчике создается крупная база цифровых сервисов, которая позволит контролировать и оптимально использовать ресурсы городского хозяйства. Это благотворно повлияет на жизнь горожан", - уверен Коков.