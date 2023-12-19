Бойца из Кисловодска наградили третьей государственной наградой за время СВО

Мужчина является начальником штаба мотострелкового батальона

ПЯТИГОРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Боец из Кисловодска Михаил Харазов за время проведения специальной военной операции (СВО) награжден третьей государственной наградой. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Героя из Кисловодска Михаила Харазова наградили вторым орденом Мужества в зоне специальной военной операции. Ранее за время специальной военной операции боец был уже награжден орденом Мужества и медалью "За отвагу", - сказал Моисеев.

По его словам, кисловодчанин является начальником штаба мотострелкового батальона, с первого дня СВО выполняет боевые задачи. На сегодняшний день по городам России размещено более 100 банеров с изображением бойца из Кисловодска.

"Встретился с родителями нашего героя Михаила Харазова. Молодой 26-летний кисловодчанин, закончивший на отлично Московское высшее общевойсковое командное училище, с первых дней участвует в освободительной операции на Украине. Досрочно получил звание капитана. Находясь постоянно на самых напряженных участках боя, лично выносил с поля боя раненных бойцов, на его счету множество спасенных жизней", - рассказал глава Кисловодска.