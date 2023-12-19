Нобелевский лауреат Муратов обжаловал решение об отказе снять с него статус иноагента

В конце ноября Замоскворецкий суд отклонил иск Муратова к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение включить истца в перечень иностранных агентов.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сторона защиты подала апелляцию на решение об отказе исключить из списка иноагентов главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, в котором и было принято решение.

"В суд поступила апелляция Муратова на решение по его иску к Минюсту РФ", - сказали в суде. Данную жалобу рассмотрит позднее Мосгорсуд.

В конце ноября Замоскворецкий суд отклонил иск Муратова к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение включить истца в перечень иностранных агентов.

Дмитрий Муратов, который также является лауреатом Нобелевской премии мира, был внесен Минюстом РФ 1 сентября 2023 года в реестр иноагентов. В Минюсте считают, что он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации.