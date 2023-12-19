Историк Александр Мясников написал книгу о Путине

В РВИО сообщили, что книга "Владимир Путин. Из летописи XXI века" будет доступна в январе 2024 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Писатель, историк, журналист, главный редактор проекта "Россия - моя история" Александр Мясников написал книгу о президенте РФ Владимире Путине, которая войдет в серию "Собиратели земли русской" Российского военно-исторического общества (РВИО). Издание расскажет о том, как изменилась Россия со времени первого президентского срока Путина до наших дней, сообщил Мясников ТАСС.

В РВИО ТАСС уточнили, что для широкого читателя книга будет доступна в январе 2024 года.

"Книга называется "Владимир Путин. Из летописи XXI века", она войдет в серию книг "Собиратели земли русской", которую издает издательство "Проспект" совместно с Российским военно-историческим обществом. К личности президента я обратился самым неожиданным образом - в издательстве "Вече", в котором у меня уже вышло более трех десятков книг, мы вместе с главным редактором Сергеем Дмитриевым задумали серию "В зеркале времени", и в этой серии предполагалась книга о Путине. Мы над ней работали, когда вдруг осенью минувшего года РВИО и издательство "Проспект" предложили мне сделать книгу для серии "Собиратели", - рассказал он.

Мясников добавил, что через несколько дней после этого предложения, в ноябре 2022 года, он проводил экскурсию для Путина на выставке в Центральном Манеже в Москве. Тогда писатель также поговорил с ним о книге.

"Об этом разговоре я подробно написал в книге, а кратко - мы договорились, что если у меня получится, то это будет книга не только о президенте, но и о стране. То есть будет показано, что произошло со страной со времени его первого президентского срока до сегодняшнего дня. Ведь цифры и факты порой говорят больше, чем любые пространные речи, например, в 2000 году, когда Путин был избран президентом, золотой запас РФ составлял 384,4 тонны, а к 2022 году он вырос до 2 329,65 тонны", - пояснил он.

Мясников отметил, что россияне привыкли называть начало XXI века "нулевыми годами". "Но, мне кажется, что это не очень точное и правильное название. Те годы были не нулевыми, а обнуленными. Точнее не столько годы, сколько вся страна: промышленность, сельское хозяйство и - самое страшное - армия. Так вот поднять обнуленную страну на уровень великой державы - это, согласитесь, невероятный результат", - считает он.

Акцент на годы президентства

По словам писателя, в книге представлено много документального материала, иллюстраций, речей и интервью президента. "Событийный ряд в книге заканчивается по сути нашими днями. Поэтому, конечно, и вопрос со специальной военной операцией и новыми территориями присутствует. Биографическая информация дана пунктиром, основной акцент на годы президентства", - добавил он.

Мясников поделился, что при написании этой книги впервые столкнулся с тем, что ее невозможно закончить, поставив точку.

"Так получилось, что события последних лет в России изменили не только жизнь внутри страны, но повлияли на весь мир, на все мироустройство во всех уголках планеты. Мир стремительно становится другим. <...> Вперед должны вести мечты, а не толкать в спину проблемы. Мечтать - легко, действовать, конечно, сложнее, но без мечты, без цели невозможно действовать. Цели у России есть - возрождение державы, сильная власть и спокойная жизнь. Президент Владимир Владимирович Путин назвал еще одну цель России - объединение народа. И это понятно, когда люди вместе - это сила, которую не одолеть никакому врагу", - говорится в финальной части книги.